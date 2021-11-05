Чешские врачи заявили, что Земан пока не может полностью вернуться к работе

Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана по-прежнему требует госпитализации, глава государства не может полностью посвятить себя работе.

К такому выводу пришел консилиума врачей, занимающихся лечением Земана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сеске Noviny.

Руководитель консилиума доктор Томаш Зима заявил на брифинге, что определить прогноз развития состояния здоровья президента сложно, это будет зависеть от развития заболевания, которое "трудно поддается лечению".

По словам Зимы, с 26 октября по 1 ноября члены консилиума ознакомились с историей болезни президента и имели возможность его осмотреть.

"Главе государству по-прежнему нужна госпитализация, и сейчас это не позволяет ему полностью посвятить себя своим рабочим обязанностям. Пока очень сложно определить прогноз дальнейшего развития состояния здоровья, характер и проявления основного заболевания, безусловно, очень серьезны", – сказал Зима.

Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале Праги с 10 октября в связи с общим ухудшением состояния здоровья из-за хронической болезни. Его состояние улучшилось, в четверг его перевели из реанимации в палату общего профиля.

В пятницу Земан в телефонном интервью заявил, что готов назначить Петра Фиалу премьер-министром и госпитализация не станет проблемой.