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Бывший помощник Макрона приговорен к тюремному сроку за избиение протестующего

Пятница, 5 ноября 2021, 19:04

Во Франции осудили бывшего советника президента Франции по безопасности Александра Беналля, напавшего на антиправительственного демонстранта в мае 2018 года.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Беналля был приговорен в пятницу к году тюрьмы и два года условного заключения по нескольким обвинениям, включая нападение.

Беналля отвечал за безопасность президента Франции Эммануэля Макрона во время президентской кампании 2017 года, а затем пошел с ним работать в Елисейский музей, где присоединился к команде, отвечающей за безопасность.

В июле 2018 года СМИ опубликовали кадры, на которых Беналля нападает на протестующего во время демонстрации 1 мая. Через несколько дней после сообщения Беналля был уволен, и французская прокуратура начала уголовное расследование.

Дело Беналла переросло в большой скандал с привлечением главных помощников Макрона.

Скандал оказывал давление на Макрона, вызывая резкую критику со стороны оппозиции и комитета сенаторов, утверждавших, что Беналля получил выгоду от "непонятной снисходительности" Елисейского двора.

Французские СМИ также писали, что Беналля имел связи с российскими олигархами и получил от них 2,2 миллиона евро за охранные услуги.

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