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Укр / Рус

Чехія прийняла на лікування двох "важких" коронахворих з Румунії 

Неділя, 7 листопада 2021, 12:45

До Чехії привезли двох важкохворих пацієнтів з коронавірусом з Румунії, де через сплеск епідемії медична система під великим навантаженням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Двох пацієнтів, чоловіка і жінку, привезли ввечері у суботу. Обоє постійно потребують кисню. Їх розмістили у двох лікарнях Праги. 

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У МОЗ Чехії зазначили, що прийняли хворих на запит румунської сторони і це вже не перша подібна допомога. 

Румунія - серед країн Євросоюзу із найважчою епідемічною ситуацією. Країна з населенням близько 20 млн вже пройшла пік епідемії в середині жовтня, найвищий приріст заражень перевищував 18 тисяч. Румунія - на третьому місці у ЄС за кількістю смертей від коронавірусу відносно кількості населення за останні 14 днів, поступаючись лише Болгарії та Латвії. 

Нагадаємо, раніше Чехія приєдналася до країн, які відправили допомогу у вигляді медичного обладнання до Латвії.

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Чехія Румунія
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