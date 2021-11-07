Чехия приняла на лечение двух "тяжелых" больных коронавирусом из Румынии

В Чехию привезли двух тяжелобольных пациентов с коронавирусом из Румынии, где из-за всплеска эпидемии медицинская система под большой нагрузкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Двое пациентов, мужчину и женщину, привезли вечером в субботу. Обое постоянно нуждаются в кислороде. Их разместили в двух больницах Праги.

Читайте также В Румынии зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

В Минздраве Чехии отметили, что приняли больных по запросу румынской стороны и это уже не первая подобная помощь.

Румыния – среди стран Евросоюза с самой тяжелой эпидемической ситуацией. Страна с населением около 20 млн. уже прошла пик эпидемии в середине октября, самый высокий прирост заражений превышал 18 тысяч. Румыния - на третьем месте в ЕС по количеству смертей от коронавируса на душу населения за последние 14 дней, уступая только Болгарии и Латвии.

Напомним, ранее Чехия присоединилась к странам, отправившим помощь в виде медицинского оборудования в Латвию.