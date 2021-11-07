Украинцы застряли в турецкой Анталии из-за гибели участника группы: комментарий МИД

Группа украинских туристов, которые пошли в поход по Ликийской тропе, уже несколько недель не может уехать из Турции в связи с гибелью участника их группы и продолжающимся расследованием; им пытается помочь консульство Украины в Анталии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

История получила огласку в украинских СМИ 7 ноября после сообщений участников группы, что вопрос не решается, но у них заканчиваются деньги на пребывание за границей.

Участница группы Ирина Громыко в своем Facebook рассказала, что группа в составе людей из Киева, Ровно и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября и отправилась в поход по Ликийской тропе. 17 октября один из участников группы совершил самоубийство. По её словам, у этого события был посторонний свидетель, не входивший в группу, у которого полиция не взяла показаний и контактов. Остальным участникам группы после допроса, по решению суда, запретили выезжать из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. Умершего уже похоронили в Украине 22 октября.

По её словам, сроки решения, позволяющего им вернуться в Украину, остаются неопределенными и у участников группы начинают заканчиваться деньги.

Ирина Громыко написала, что украинское консульство якобы отвечало на их запросы, что не может влиять на действия турецкой стороны и в данном случае "помощь не предусмотрена законодательством". Впоследствии она дополнила свое сообщение, отметив, что в консульстве пообещали с понедельника делать запросы в суд относительно ситуации с расследованием.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде" сообщил, что в ведомстве знают о ситуации группы и консульство в Анталии пытается помочь им.

"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции", - подтвердил Олег Николенко.

Он отметил, что украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует граждан по поводу дальнейших шагов.

"Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами", - отметил Олег Николенко.

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в комментарии "Укринформу" сказал, что украинцам рекомендовали обратиться к адвокатам для ускорения процесса и предложили контакты адвокатов с опытом помощи гражданам Украины, но "от руководителя группы был получен ответ, что они самостоятельно "контролируют" процесс с прокуратурой и адвокат им не нужен. По его словам, вопрос находится на контроле консульства.

Громыко в комментарии "Громадському" объяснила, что им предложили услуги адвоката из другого города, которая "запросила 250 долларов только за то, чтобы приехать", а сейчас группе помогают соотечественники. 8 ноября адвокат должен идти в суд.