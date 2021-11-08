Вулкан на Канарах: на острові не чекають кінця виверження найближчим часом

На іспанському острові Ла-Пальма через сім тижнів після початку виверження вулкана не очікують, що воно закінчиться у найближчому майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство DPA.

"Поки що немає наукових даних, які дозволяють припустити, що виверження закінчиться в найближчому майбутньому", - сказала Кармен Лопес, прессекретарка комітету з надзвичайних ситуацій Pevolca.

За словами Лопес, у суботу кількість землетрусів дещо поменшала, а викиди двоокису сірки, індикатора сили виверження, знизилися, але такі коливання є звичайним явищем.

У неділю над досі безіменним вулканом у регіоні Кумбре В'єха на півдні острова височіла велика чорна хмара диму, яку вітер відніс на південний захід у бік моря. Утім, в результаті в аеропорту не було попелу, і авіасполучення працювало нормально.

Але жителям із проблемами здоров'я у кількох містах, над якими пролетіла хмара диму, порадили за можливості не залишати свої будинки.

З моменту виверження вулкана 19 вересня, яке відбулося вперше за 50 років, лава повністю зруйнувала понад 2700 будівель. Понад 7000 мешканців було переміщено у безпеку.

Біля узбережжя лава утворила новий півострів розміром понад 40 гектарів.