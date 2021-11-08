Вулкан на Канарах: на острове не ждут конца извержения в ближайшее время

На испанском острове Ла-Пальма спустя семь недель после начала извержения вулкана не ожидают, что оно закончится в ближайшем будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство DPA.

"Пока нет научных данных, позволяющих предположить, что извержение закончится в ближайшем будущем", - сказала Кармен Лопес, пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Pevolca.

По словам Лопес, в субботу количество землетрясений несколько уменьшилось, а выбросы двуокиси серы, индикатора силы извержения, снизились, но такие колебания являются обычным явлением.

В воскресенье над безымянным вулканом в регионе Кумбре Вьеха на юге острова возвышалось большое черное облако дыма, которое ветер отнес на юго-запад в сторону моря. Впрочем, в результате в аэропорту не было пепла, и авиасообщение работало нормально.

Но жителям с проблемами здоровья в нескольких городах, над которыми пролетело облако дыма, посоветовали по возможности не покидать свои дома.

С момента извержения вулкана 19 сентября, которое произошло впервые за 50 лет, лава полностью разрушила более 2700 зданий. Более 7000 человек были перемещены в безопасное место.

У побережья лава образовала новый полуостров размером более 40 гектаров.