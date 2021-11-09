Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Єврокомісії закликала запровадити нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка

Вівторок, 9 листопада 2021, 07:59

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС схвалити новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у зв'язку з міграційною кризою.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, повідомляє "Європейська правда".

"Білорусь повинна перестати наражати на небезпеку життя людей. Інструменталізація мігрантів з політичною метою з боку Білорусі неприпустима. Білоруська влада повинна розуміти, що такий тиск на Європейський Союз через цинічну інструменталізацію мігрантів не допоможе їм досягти успіху в їх цілях", - йдеться у заяві.

Читайте також
Польща закрила КПП на кордоні з Білоруссю, ніч на кордоні пройшла спокійно

Фон дер Ляєн заявила, що провела переговори з прем'єрами Польщі та Литви, щоб обговорити заходи, які ЄС може вжити, щоб підтримати їх у їхніх зусиллях щодо подолання цієї кризи.

"Я закликаю держави-члени нарешті схвалити розширений режим санкцій щодо білоруської влади, відповідальної за цю гібридну атаку", - сказала вона.

За її словами, ЄС, зокрема, розгляне питання про санкції, зокрема внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща шантаж мігрантами Безвіз санкції
powered by lun.ua

Статті

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

"Крок на шляху до НАТО та ЄС": чому Захід так чекає від України нового закону про СБУ

Вперше за всю історію незалежної України склалися такі сприятливі умови для докорінної реформи СБУ. Такою унікальною можливістю не можна нехтувати.
8 листопада 2021 — Матті Маасікас, Вінета Кляйне, Крістіна Квін, Антті Хартікайнен, керівники дипмісій ЄС, НАТО, США в Україні та глава КМЄС