Глава Єврокомісії закликала запровадити нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС схвалити новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у зв'язку з міграційною кризою.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, повідомляє "Європейська правда".

"Білорусь повинна перестати наражати на небезпеку життя людей. Інструменталізація мігрантів з політичною метою з боку Білорусі неприпустима. Білоруська влада повинна розуміти, що такий тиск на Європейський Союз через цинічну інструменталізацію мігрантів не допоможе їм досягти успіху в їх цілях", - йдеться у заяві.

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Фон дер Ляєн заявила, що провела переговори з прем'єрами Польщі та Литви, щоб обговорити заходи, які ЄС може вжити, щоб підтримати їх у їхніх зусиллях щодо подолання цієї кризи.

"Я закликаю держави-члени нарешті схвалити розширений режим санкцій щодо білоруської влади, відповідальної за цю гібридну атаку", - сказала вона.

За її словами, ЄС, зокрема, розгляне питання про санкції, зокрема внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.