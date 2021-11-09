Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Еврокомиссии призвала ввести новые санкции ЕС против режима Лукашенко

Вторник, 9 ноября 2021, 07:59

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС одобрить новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, сообщает "Европейская правда".

"Беларусь должна перестать подвергать опасности жизнь людей. Инструментализация мигрантов в политических целях со стороны Беларуси недопустима. Белорусские власти должны понимать, что такое давление на Европейский Союз посредством циничной инструментализации мигрантов не поможет им добиться успеха в их целях", - говорится в заявлении.

Читайте также
Польша закрыла КПП на границе с Беларусью, ночь на границе прошла спокойно

Фон дер Ляйен заявила, что провела переговоры с премьерами Польши и Литвы, чтобы обсудить меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в их усилиях по преодолению этого кризиса.

"Я призываю государства-члены, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку", - сказала она.

По ее словам, ЕС, в частности, рассмотрит вопрос о санкциях, в том числе внесение в черный список авиакомпаний третьих стран, которые активно занимаются торговлей людьми.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша шантаж мигрантами Безвиз санкции
powered by lun.ua

Статьи

Атака на предохранители: как РФ подталкивает Боснию к новой войне

Конфликт в Боснии и Герцеговине уже существует. Что удерживает его от перерастания в горячую фазу? И как РФ пытается уничтожить эти предохранители? (укр.)
9 ноября 2021 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Принятие инфраструктурного плана стало первой крупной победой президента США Джо Байдена. Впрочем, оно указало и на существенные проблемы внутри Демпартии (укр.)
8 ноября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

"Шаг на пути в НАТО и ЕС": почему Запад так ждет от Украины нового закона о СБУ

Впервые за всю историю независимой Украины сложились благоприятные условия для коренной реформы СБУ. Такой уникальной возможностью нельзя пренебрегать (укр.)
8 ноября 2021 — Матти Маасикас, Винета Кляйне, Кристина Квин, Антти Хартикайнен, руководители дипмиссий ЕС, НАТО, США в Украине и глава КМЕС