Глава Еврокомиссии призвала ввести новые санкции ЕС против режима Лукашенко

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС одобрить новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, сообщает "Европейская правда".

"Беларусь должна перестать подвергать опасности жизнь людей. Инструментализация мигрантов в политических целях со стороны Беларуси недопустима. Белорусские власти должны понимать, что такое давление на Европейский Союз посредством циничной инструментализации мигрантов не поможет им добиться успеха в их целях", - говорится в заявлении.

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Фон дер Ляйен заявила, что провела переговоры с премьерами Польши и Литвы, чтобы обсудить меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в их усилиях по преодолению этого кризиса.

"Я призываю государства-члены, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку", - сказала она.

По ее словам, ЕС, в частности, рассмотрит вопрос о санкциях, в том числе внесение в черный список авиакомпаний третьих стран, которые активно занимаются торговлей людьми.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.