Глава МВС Німеччини закликав допомогти Польщі: ЄС має створити спільний фронт

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер закликає Європейський Союз "вжити заходів", щоб допомогти зупинити приплив мігрантів із Білорусі.

Про це пише TVN24, повідомляє "Європейська правда".

"Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цією ситуацією самотужки. Ми маємо допомогти польському уряду захистити зовнішній кордон. Це має бути завдання Європейської комісії. Я закликаю до дій. ЄС має створити спільний фронт", - сказав Зеєгофер.

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Міністр додав, що підтримує рішення уряду Польщі щодо будівництва постійного загородження на кордоні з Білоруссю.

"Ми не можемо критикувати захист зовнішніх кордонів ЄС. Звичайно, не вдаючись до застосування вогнепальної зброї, але використовуючи інші доступні засоби", - наголосив він.

Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини Штефан Майєр у свою чергу заявив, що Німеччина могла б "дуже швидко відправити поліцію для підтримки Польщі, якщо буде такий запит".

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.