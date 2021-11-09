Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МВД Германии призвал помочь Польше: ЕС должен создать общий фронт

Вторник, 9 ноября 2021, 09:06

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призывает Европейский Союз "принять меры", чтобы помочь остановить приток мигрантов из Беларуси.

Об этом пишет TVN24, сообщает "Европейская правда".

"Польша или Германия не могут справиться с этой ситуацией самостоятельно. Мы должны помочь польскому правительству защитить внешнюю границу. Это должна быть задача Европейской комиссии. Я призываю к действиям. ЕС должен создать общий фронт", - сказал Зеегофер.

Читайте также
Польша закрыла КПП на границе с Беларусью, ночь на границе прошла спокойно

Министр добавил, что поддерживает решение правительства Польши о строительстве постоянного заграждения на границе с Беларусью.

"Мы не можем критиковать защиту внешних границ ЕС. Конечно, не прибегая к применению огнестрельного оружия, но используя другие доступные средства", - подчеркнул он.

Представитель Министерства внутренних дел Германии Штефан Майер в свою очередь заявил, что Германия могла бы "очень быстро отправить полицию для поддержки Польши, если будет такой запрос".

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами Польша Германия
powered by lun.ua

Статьи

Атака на предохранители: как РФ подталкивает Боснию к новой войне

Конфликт в Боснии и Герцеговине уже существует. Что удерживает его от перерастания в горячую фазу? И как РФ пытается уничтожить эти предохранители? (укр.)
9 ноября 2021 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Принятие инфраструктурного плана стало первой крупной победой президента США Джо Байдена. Впрочем, оно указало и на существенные проблемы внутри Демпартии (укр.)
8 ноября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

"Шаг на пути в НАТО и ЕС": почему Запад так ждет от Украины нового закона о СБУ

Впервые за всю историю независимой Украины сложились благоприятные условия для коренной реформы СБУ. Такой уникальной возможностью нельзя пренебрегать (укр.)
8 ноября 2021 — Матти Маасикас, Винета Кляйне, Кристина Квин, Антти Хартикайнен, руководители дипмиссий ЕС, НАТО, США в Украине и глава КМЕС