Глава МВД Германии призвал помочь Польше: ЕС должен создать общий фронт

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призывает Европейский Союз "принять меры", чтобы помочь остановить приток мигрантов из Беларуси.

Об этом пишет TVN24, сообщает "Европейская правда".

"Польша или Германия не могут справиться с этой ситуацией самостоятельно. Мы должны помочь польскому правительству защитить внешнюю границу. Это должна быть задача Европейской комиссии. Я призываю к действиям. ЕС должен создать общий фронт", - сказал Зеегофер.

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Министр добавил, что поддерживает решение правительства Польши о строительстве постоянного заграждения на границе с Беларусью.

"Мы не можем критиковать защиту внешних границ ЕС. Конечно, не прибегая к применению огнестрельного оружия, но используя другие доступные средства", - подчеркнул он.

Представитель Министерства внутренних дел Германии Штефан Майер в свою очередь заявил, что Германия могла бы "очень быстро отправить полицию для поддержки Польши, если будет такой запрос".

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.