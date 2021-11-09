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Президент Євроради зустрінеться з прем’єром Польщі на тлі загострення "шантажу мігрантами"

Вівторок, 9 листопада 2021, 19:55

Президент Європейської Ради 10 листопада здійснить візит до Варшави та зустрінеться з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким на тлі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", це зазначено в опублікованому графіку Шарля Мішеля.

Про майбутню зустріч повідомив також його речник Баренд Лейтс, але час зустрічі наразі не вказується.

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Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Білорусь при цьому звинуватила Польщу й обурилась через збільшення чисельності польських військових біля кордонів і "відсутність об'єктивної аргументації їхнього знаходження".

Литва у зв'язку з цими подіями запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах. Неофіційно повідомляють, що до литовського кордону також перевезли кількасот мігрантів.

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Польща Єврокомісія шантаж мігрантами
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