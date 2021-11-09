Президент Євроради зустрінеться з прем’єром Польщі на тлі загострення "шантажу мігрантами"
Президент Європейської Ради 10 листопада здійснить візит до Варшави та зустрінеться з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким на тлі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.
Як повідомляє "Європейська правда", це зазначено в опублікованому графіку Шарля Мішеля.
Про майбутню зустріч повідомив також його речник Баренд Лейтс, але час зустрічі наразі не вказується.
Update on tomorrow’s schedule. Meeting of @eucopresident with @MorawieckiM in Warsaw. https://t.co/29cx9EEMIf— Barend Leyts (@BarendLeyts) November 9, 2021
Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.
Білорусь при цьому звинуватила Польщу й обурилась через збільшення чисельності польських військових біля кордонів і "відсутність об'єктивної аргументації їхнього знаходження".
Литва у зв'язку з цими подіями запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах. Неофіційно повідомляють, що до литовського кордону також перевезли кількасот мігрантів.