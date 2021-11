Президент Євроради зустрінеться з прем’єром Польщі на тлі загострення "шантажу мігрантами"

Президент Європейської Ради 10 листопада здійснить візит до Варшави та зустрінеться з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким на тлі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", це зазначено в опублікованому графіку Шарля Мішеля.

Про майбутню зустріч повідомив також його речник Баренд Лейтс, але час зустрічі наразі не вказується.

Update on tomorrow’s schedule. Meeting of @eucopresident with @MorawieckiM in Warsaw. https://t.co/29cx9EEMIf