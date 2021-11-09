Президент Евросовета встретится с премьером Польши на фоне обострения "шантажа мигрантами"
Президент Европейского Совета 10 ноября посетит Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный график Шарля Мишеля.
О предстоящей встрече сообщил также его представитель Баренд Лейтс, но время встречи пока не указывается.
Update on tomorrow’s schedule. Meeting of @eucopresident with @MorawieckiM in Warsaw. https://t.co/29cx9EEMIf— Barend Leyts (@BarendLeyts) November 9, 2021
Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.
К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.
Беларусь при этом обвинила Польшу и возмутилась из-за увеличения численности польских военных у границ и "отсутствия объективной аргументации их пребывания".
Литва в связи с этими событиями ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах. Неофициально сообщают, что на литовскую границу также перевезли несколько сотен мигрантов.