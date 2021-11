Президент Евросовета встретится с премьером Польши на фоне обострения "шантажа мигрантами"

Президент Европейского Совета 10 ноября посетит Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный график Шарля Мишеля.

О предстоящей встрече сообщил также его представитель Баренд Лейтс, но время встречи пока не указывается.

Update on tomorrow’s schedule. Meeting of @eucopresident with @MorawieckiM in Warsaw. https://t.co/29cx9EEMIf