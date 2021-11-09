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Президент Евросовета встретится с премьером Польши на фоне обострения "шантажа мигрантами"

Вторник, 9 ноября 2021, 19:55

Президент Европейского Совета 10 ноября посетит Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный график Шарля Мишеля.

О предстоящей встрече сообщил также его представитель Баренд Лейтс, но время встречи пока не указывается.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Беларусь при этом обвинила Польшу и возмутилась из-за увеличения численности польских военных у границ и "отсутствия объективной аргументации их пребывания".

Литва в связи с этими событиями ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах. Неофициально сообщают, что на литовскую границу также перевезли несколько сотен мигрантов.

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Польша Еврокомиссия шантаж мигрантами
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