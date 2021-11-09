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Западные дипломаты отреагировали на ситуацию с заключенным Саакашвили

Вторник, 9 ноября 2021, 20:12

Послы США и ЕС в Грузии отметили, что продолжают следить за ситуацией с заключенным экс-президентом Михеилом Саакашвили и призвали соблюдать его права.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия", приводя заявления дипломатов.

Посол США Келли Дегнан выразила обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили.

"После оценки медицинской группы, что он находится перед серьезными рисками и нуждается в срочном лечении, а также после сегодняшнего заявления омбудсмена о том, что больницы глданской тюрьмы №18 недостаточно, мы призываем власть обеспечить, чтобы Саакашвили немедленно получил необходимое медицинское обслуживание, в котором он нуждается, в полностью оснащенном медучреждении. Мы также настоятельно призываем Саакашвили принять рекомендации своих врачей и согласиться на лечение, которое, по их словам, ему необходимо", - отметила посол.

Она добавила, что США ожидают, что с заключенным экспрезидентом будут обращаться "справедливо, достойно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами".

Посол ЕС Карл Харцель сказал, что представительство ЕС внимательно следит за ситуацией вокруг Саакашвили.

"С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными, и это полностью является ответственностью властей Грузии.С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными, и это полностью является ответственностью властей Грузии. Эти права включают его представление в прозрачном и справедливом суде, право на адекватное здравоохранение, а также на сохранение приватности и достоинства во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно всячески стараться соблюдать эти права", - заявил Карл Харцель.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально приехал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

8 ноября Саакашвили перевезли из Рустави в тюремную больницу в Глдани. Сам Саакашвили настаивал, что в этой больнице нет необходимых условий для оказания ему помощи.

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Саакашвили США Еврокомиссия
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