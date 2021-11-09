КС Франции признал законным продление использования ковид-сертификатов до июля 2022 года

Конституционный совет Франции, фактически выполняющий роль конституционного суда, своим выводом подтвердил продление действия "паспортов здоровья" до конца июля 2022 года, но при этом признал непропорциональным разрешение директорам учебных заведений запрашивать информацию о вакцинационном статусе учащихся.

Как сообщает Le Figaro, соответствующее заключение опубликовали 9 ноября, пишет "Европейская правда".

Члены Конституционного совета решили, что положения принятого в пятницу проекта по противодействию эпидемии в той части, что касается информации о прививках учащихся, является "непропорциональным посягательством на право уважения к частной жизни".

В то же время, они пришли к выводу, что разрешение правительства и дальше при необходимости использовать ковид-сертификаты как пропуск является "сбалансированным решением", учитывающим цели защиты здравоохранения и соблюдения прав и свобод граждан.

Напомним, 5 ноября Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, проголосовала за то, чтобы разрешить правительству продолжать применять режим COVID-пропусков до 31 июля следующего года.

Франция одной из первых в ЕС начала требовать ковид-сертификат, удостоверяющий прививку от коронавируса, отрицательный тест или перенесенную болезнь, как пропуск для доступа к ряду услуг и учреждений, а для медиков и работников сферы ухода вакцинация стала обязательной. Несмотря на масштабные протесты много выходных подряд, правительство не отступило от своего решения.

В настоящее время в стране полностью привиты почти 81% взрослого населения. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

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