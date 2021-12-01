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Блінкен проведе зустрічі з Кулебою і Лавровим в Стокгольмі - ЗМІ

Середа, 1 грудня 2021, 11:50

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Стокгольмі, а опісля - з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на представника Державного департаменту.

Переговори відбудуться в четвер на полях зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Блінкен окремо зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а опісля проведе зустріч з Лавровим. Це стане першим прямим контактом між офіційними особами США та Росії країн за кілька тижнів.

Лавров також зустрінеться з главою зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем у Стокгольмі, повідомила речниця російського МЗС.

Перемовини пройдуть на тлі побоювань Заходу, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 30 листопада міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

1 грудня у міністерській зустрічі НАТО взяв уяасть Дмитро Кулеба, він запропонував державам НАТО низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення оборонних спроможностей України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок посилення військової агресії Росії проти України.

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США Донбас та ОРДЛО Росія Кулеба
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