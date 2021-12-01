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Блинкен проведет встречи с Кулебой и Лавровым в Стокгольме - СМИ

Среда, 1 декабря 2021, 11:50

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме, а затем - с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Государственного департамента.

Переговоры пройдут в четверг на полях встречи министров стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Блинкен отдельно встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а затем проведет встречу с Лавровым. Это станет первым прямым контактом между официальными лицами США и России за несколько недель.

Лавров также встретится с главой внешней политики Европейского Союза Жозепом Боррелем в Стокгольме, сообщила представитель российского МИД.

Переговоры пройдут на фоне опасений, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Напомним, 30 ноября министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России по агрессии против Украины.

1 декабря в министерской встрече НАТО принял участие Дмитрий Кулеба, он предложил государствам НАТО ряд конкретных шагов по усилению санкционного давления на Россию и укреплению оборонных возможностей Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует свои действия на случай усиления военной агрессии России против Украины.

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