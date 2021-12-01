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В Дании подтвердили "Омикрон" у посетителя концерта, на котором было 1600 человек

Среда, 1 декабря 2021, 13:32

Управление по безопасности пациентов Дании сообщило в среду, что человек, инфицированный новым вариантом коронавируса "Омикрон", посещал большой концерт в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Инфицированный был одним из 1600 человек, пришедших в субботу на концерт датского диджея Мартина Йенсена в северном городе Ольборг.

Представитель управления подтвердил, что инфицированный посетитель концерта путешествовал, но отказался сообщить, куда именно.

По данным датских СМИ, организаторы концерта перед входом проверили, есть ли у участников сертификаты о вакцинации – все вошедшие имели зеленый сертификат.

Посетителей концерта призывают как можно скорее пройти тесты на коронавирус, самое позднее – завтра.

Дания уже подтвердила четыре случая нового варианта "Омикрон". Все инфицированные вернулись из Африки.

Напомним, ранее в Нидерландах выяснили, что первые случаи заражения "Омикроном" в стране произошли еще до того, как ЮАР впервые сообщила о новом штамме.

По состоянию на 30 ноября в 10 странах ЕС подтверждены 42 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

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