Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії на двох напрямках - Кулеба

Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування журналістами за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі, пише "Європейська правда".

"Є два треки співробітництва. Перший – те, що НАТО може зробити як цілісний альянс, другий – що кожен член НАТО може зробити на рівні двосторонніх відносин. Генсек НАТО постійно закликає країни-члени якомога більше працювати з Україною. Зараз ми з кожною країною обговорюємо, який внесок вони можуть зробити у пакет стримування Росії. Є механізми Альянсу, до яких залучена Україна, такі як оборонні закупівлі, протидії гібридним загрозам тощо", - сказав Кулеба.

Він також розповів, що на міністерській зустрічі почув чітку відповідь на заклик поглиблювати військове співробітництво і поширювати чіткі сигнали про те, що агресія стане непосильною ношею для РФ, а також про необхідність працювати над новими санкціями.

Раніше Кулеба заявив, що Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід.

30 листопада міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок посилення військової агресії Росії проти України.

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