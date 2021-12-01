Украина и НАТО работают над сдерживанием России в двух направлениях - Кулеба

Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии в двух направлениях.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе общения журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Риге, пишет "Европейская правда".

"Есть два трека сотрудничества. Первый – то, что НАТО может сделать как целостный альянс, второй – что каждый член НАТО может сделать на уровне двусторонних отношений. Генсек НАТО постоянно призывает страны-члены как можно больше работать с Украиной. Сейчас мы с каждой страной оговариваем, какой вклад они могут внести в пакет сдерживания России. Есть механизмы Альянса, в которые вовлечена Украина, такие как оборонные закупки, противодействия гибридным угрозам и тому подобное", - сказал Кулеба.

Он также рассказал, что на министерской встрече услышал ответ на призыв углублять военное сотрудничество и распространять четкие сигналы о том, что агрессия станет непосильной ношей для РФ, а также о необходимости работать над новыми санкциями.

Ранее Кулеба заявил, что Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на Восток не имеют никаких оснований.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток.

30 ноября министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России по агрессии против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует свои действия на случай усиления военной агрессии России против Украины.

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