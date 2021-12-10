У Байдена и Зеленского сообщили детали телефонного разговора лидеров

В администрации президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена рассказали о содержании разговора лидеров, проведенного после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, на фоне наращивания Россией сил на украинских границах и её требований предоставить гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Белый дом в своем коммюнике отмечает, что Байден передал Зеленскому глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями РФ и заверил его, что Запад ответит сильными экономическими и другими мерами в случае дальнейшей военной интервенции России.

"Президент Байден четко отметил, что США, союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений об Украине без Украины". Лидеры призвали Россию к деэскалации и согласились, что дипломатия – лучший способ для прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность США приобщаться к мерам развития доверия для продвижения реализации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата", - говорится в коммюнике американской стороны.

В Офисе президента Украины рассказывают, что Зеленский выразил благодарность Байдену за последовательную поддержку Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе.

"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах. Главы государств также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии", - отмечают в коммюнике.



Кроме того, Зеленский поднял вопросы энергетической безопасности и российского газопровода "Северный поток-2". Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.

"В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины", - отмечают в ОПУ.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден в разговоре с президентом России не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы. В то же время, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Джо Байден и Владимир Путин каждый отдельно намекнули, как будет выглядеть продолжение этих переговоров.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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