Дания усиливает карантин из-за штамма "Омикрон"

Правительство Дании вечером 9 декабря анонсировало усиление карантинных ограничений для сдерживания волны эпидемии коронавируса и нового штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Дания – среди лидеров в Европе по показателям вакцинации от коронавируса. Впрочем, прививка хоть и защищает от тяжелого течения болезни, но не гарантирует защиту от заражения. Дополнительные опасения вызывает штамм "Омикрон", страна подтвердила уже несколько сотен случаев заражения им.

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"Это может означать больше заражений, больше больных и потенциально больше госпитализаций. Есть значительный риск, что этот новый вариант приведет к критической перегрузке медицинской системы, поэтому нужны дополнительные меры", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен.

С 15 декабря начальные школы закрываются, учащиеся будут до рождественских каникул обучаться дистанционно. Премьер извинилась за это решение, сказав, что понимает масштабы неудобства для семей, однако сейчас количество случаев инфицирования среди детей и молодежи возросло. Школьники должны вернуться в классы 5 января.

С пятницы 10 декабря запрещается работа клубов и танцевальных площадок, а также проведение концертов и подобных массовых заведений с более чем 50 зрителями.

Рестораны и бары должны будут закрываться в полночь, продажа алкоголя после этого времени также запрещается. При передвижении по заведению нужно надевать маску.

Компании призывают по возможности перевести работников на дистанционную работу и отказаться от рождественских корпоративов, а в целом во время праздничных собраний с семьей принять меры безопасности.