Активність вулкана на Канарах знизилася, частина евакуйованих повертаються додому

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма триває, але з меншою інтенсивністю, і частині евакуйованих жителів острова дозволили повернутися додому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Рух лави сповільнився, тому вирішили, що людям з низки зон ризику в районі Лос Льянос де Арідане безпечно повертатися у свої домівки. Проте близько 600 жителів острова доведеться і далі проживати у родичів або у готелях.

Станом на четвер лава не поглинула нових територій, нові потоки рухаються поверх застиглих старих. На острові продовжують фіксувати дрібні землетруси.

Період відносного затишшя настав лиш нещодавно - на початку тижня у вулкана відкрилося нове жерло і потік лави з нього поглинув 60 будинків та примусив евакуювати нових людей.

Нагадаємо, виверження Кумбре-В’єха триває з 19 вересня і вже стало найдовшим на острові за близько 300 років.

За 10 тижнів, що минули від початку виверження, вчені виявили не менше 11 різних потоків лави, що охопили не менше ніж 1100 гектарів землі, де розташовані тисячі будинків, дороги, лінії електропередачі та зрошувальні труби для бананових плантацій.

Один з потоків лави минулого тижня зруйнував місцевий цвинтар, перепоховавши останки понад 3000 людей.

Незважаючи на руйнування, не було травм чи смертей, безпосередньо пов’язаних з виверженням.

За майже три місяці виверження залишити свої домівки довелося близько 7000 людей, сотні втратили роботу.

Лава сформувала в океані новий півострів, площа якого вже становить понад 40 гектарів.

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