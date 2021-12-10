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Укр / Рус

Активность вулкана на Канарах снизилась, часть эвакуированных возвращаются домой

Пятница, 10 декабря 2021, 13:05

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма продолжается, но с меньшей интенсивностью, части эвакуированных жителей острова позволили вернуться домой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Движение лавы замедлилось, поэтому решили, что людям из ряда зон риска в районе Лос Льянос де Аридане безопасно вернуться в свои дома. Однако около 600 жителей острова придется и дальше проживать у родственников или гостиниц.

По состоянию на четверг лава не поглотила новых территорий, новые потоки двигаются поверх застывших старых. На острове продолжают фиксировать маленькие землетрясения.

Период относительного затишья наступил недавно - в начале недели у вулкана открылось новое жерло и поток лавы из него поглотил 60 домов и заставил эвакуировать новых людей.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха продолжается с 19 сентября и уже стало самым длительным на острове за 300 лет.

За 10 недель, прошедших с начала извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не менее 1100 гектаров земли, где расположены тысячи домов, дороги, линии электропередачи и трубы для орошения банановых плантаций.

Один из потоков на прошлой неделе разрушил местное кладбище.

Несмотря на разрушения, не было травм или смертей, непосредственно связанных с извержением.

За почти три месяца извержения покинуть свои дома пришлось около 7000 человек, сотни потеряли работу.

Лава сформировала в океане новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

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