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Меркель планує написати політичну автобіографію

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:48

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче написати автобіографічну книгу, в якій пояснить свої найважливіші політичні рішення. 

Про це виданню Spiegel розповіла багаторічна глава бюро канцлерки Беате Бауманн, повідомляє "Європейська правда".

"Канцлерка не хоче переказувати все своє життя. Вона хотіла б пояснити свої основні політичні рішення своїми словами та з посиланням на власне життя", - сказала Беате Бауманн.

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Книга стане спільним проєктом Меркель та Бауманн, які працюють разом ось уже майже 30 років. 

За словами Бауманн, проєкт розрахований на два-три роки, видавця поки що не обрали. Підтримка з боку зовнішніх авторів не планується.

"Канцлерка і я цілком упевнені: якщо ми зробимо цю книгу, то зробимо це самотужки, без письменників-примар, без істориків, без журналістів", - сказала вона.

Ангела Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини впродовж років, доки 8 грудня 2021 року її не замінив соціал-демократ Олаф Шольц.

Меркель була обрана першою жінкою-канцлером Німеччини в 2005 році. На її посаді домінували низка криз: світова фінансова криза, боргова криза Європи, масова міграція до Європи в 2015-2016 роках і пандемія коронавірусу.

Дивіться також відео, як Меркель оваціями проводжали з посади канцлера в Бундестазі в останній день перебування на посту.

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Меркель Німеччина
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