Меркель намерена написать политическую автобиографию

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель хочет написать автобиографическую книгу, в которой объяснит свои важнейшие политические решения.

Об этом изданию Spiegel рассказала многолетняя глава бюро канцлера Беате Бауманн, сообщает "Европейская правда".

"Канцлер не хочет пересказывать всю свою жизнь. Она хотела бы объяснить свои основные политические решения своими словами и со ссылкой на собственную жизнь", - сказала Беате Бауманн.

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Книга станет общим проектом Меркель и Бауманн, работающих вместе вот уже почти 30 лет.

По словам Бауманн, проект рассчитан на два-три года, издателя пока не выбрали. Поддержка внешних авторов не планируется.

"Канцлер и я вполне уверены: если мы сделаем эту книгу, то сделаем это самостоятельно, без писателей-призраков, без историков, без журналистов", - сказала она.

Ангела Меркель занимала должность канцлера Германии на протяжении многих лет, пока 8 декабря 2021 года ее не заменил социал-демократ Олаф Шольц.

Меркель была избрана первой женщиной-канцлером Германии в 2005 году. В ее должности доминировали ряд кризисов: мировой финансовый кризис, долговой кризис Европы, массовая миграция в Европу в 2015-2016 годах и пандемия коронавируса.

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