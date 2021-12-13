Вибух газу в будинку на Сицилії: кількість підтверджених загиблих зросла до 7

Кількість підтверджених жертв внаслідок вибуху газу в місті Равануса на італійській Сицилії досягла семи, ще двох продовжують шукати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Після 36 годин пошукових робіт рятувальники витягли з-під завалів тіла чотирьох людей, загальна кількість жертв досягла семи. Спершу повідомлялося про трьох загиблих і шістьох заблокованих у завалах. Двох мешканців будинку продовжують шукати.

Про трьох загиблих, імена яких розкрили, відомо, що це люди віком 59-69 років.

Двох жінок витягли з-під руїн живими через перші кілька годин пошуків.

Як повідомлялося, вибух стався ввечері у суботу 11 грудня і був такої сили, що зруйнував чотири будинки, а ще десятки прилеглих отримали ушкодження від вибухової хвилі. Вибух було чути за кілометри від місця події.

Через вибух довелося залишити свої пошкоджені або зруйновані домівки близько сотні людей.

Причини трагедії продовжують з’ясовувати. Жителі кварталу розповіли, що кілька днів перед тим постійно чули сильний запах газу на вулиці, тому припускають, що компанія, відповідальна за мережу, вчасно не усунула витік газу, який десь накопичувався і врешті призвів до трагедії, коли щось спровокувало займання.

У прокуратурі підтверидили, що будуть відкривати розслідування, поки без конкретних підозрюваних - щоб з’ясувати, у якому стані була газова мережа, споруджена у 1984 році, і чи утримували її належним чином.