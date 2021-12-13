Взрыв газа в доме на Сицилии: число подтвержденных погибших выросло до 7

Число подтвержденных жертв в результате взрыва газа в городе Равануса на итальянской Сицилии достигло семи, еще двоих продолжают искать.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

После 36 часов поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек, общее число жертв достигло семи. Сначала сообщалось о трех погибших и шести заблокированных в завалах. Двух жильцов разрушенных домов продолжают искать.

О трех погибших, имена которых раскрыли, известно, что это люди в возрасте 59-69 лет.

Двух женщин вытащили из-под руин живыми через первые несколько часов поисков.

Как сообщалось, взрыв произошел вечером в субботу 11 декабря и был такой силы, что разрушил четыре дома, а еще десятки близлежащих получили повреждения от взрывной волны. Взрыв был слышен в километрах от места происшествия.

Из-за взрыва пришлось покинуть свои поврежденные или разрушенные дома около сотни человек.

Причины трагедии продолжают выяснять. Жители квартала рассказали, что несколько дней перед тем постоянно слышали сильный запах газа на улице, поэтому предполагают, что компания, ответственная за сеть, вовремя не устранила утечку и газ где-то накапливался, пока в итоге что-то не спровоцировало возгорание и взрыв.

В прокуратуре подтвердили, что будут открывать расследование, пока без конкретных подозреваемых – чтобы выяснить, в каком состоянии была газовая сеть, построенная в 1984 году.