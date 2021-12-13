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Укр / Рус

Лукашенко снова пригрозил перекрыть транзит газа из-за санкций Запада

Понедельник, 13 декабря 2021, 13:17

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что готов остановить транзит российского газа в Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал турецкой телерадиокомпании TRT, которую цитирует белорусское информационное агентство "БелТА".

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал он.

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Спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на это заявление.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", - цитирует пресс-секретаря президента России российское агентство "Интерфакс".

Лукашенко ранее угрожал, что может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу с Беларусью.

Напомним, Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом, он вступил в силу 2 декабря.

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