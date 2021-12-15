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Зеленський обговорив російські війська довкола України з прем’єром Італії 

Середа, 15 грудня 2021, 09:18

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Італії Маріо Драгі, головною темою якої була безпекова ситуація довкола України.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку Італією суверенітету й територіальної цілісності України", - розповів він.

Як вже повідомлялося, у четвер Зеленський в рамках візиту до Брюсселя на саміт "Східного партнерства" зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

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15 грудня очікується його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та, ймовірно, з новим канцлером Німеччини.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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Зеленський Італія Росія
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