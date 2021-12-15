Зеленський обговорив російські війська довкола України з прем’єром Італії 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Італії Маріо Драгі, головною темою якої була безпекова ситуація довкола України.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку Італією суверенітету й територіальної цілісності України", - розповів він.

Провів плідну розмову з #MarioDraghi. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку 🇮🇹 суверенітету й територіальної цілісності 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

Як вже повідомлялося, у четвер Зеленський в рамках візиту до Брюсселя на саміт "Східного партнерства" зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

15 грудня очікується його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та, ймовірно, з новим канцлером Німеччини.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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