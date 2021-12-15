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Зеленский обсудил тему российских войск вокруг Украины с премьером Италии

Среда, 15 декабря 2021, 09:18

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Марио Драги, главной темой которого была ситуация с безопасностью вокруг Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - рассказал он.

Как уже сообщалось, в четверг Зеленский в рамках визита в Брюссель на саммит "Восточного партнерства" встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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15 декабря ожидается его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и, вероятно, с новым канцлером Германии.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.

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Зеленский Италия Россия
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