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Вулкан на Канарах "мовчить" вже 36 годин: науковці припускають кінець виверження

Середа, 15 грудня 2021, 13:18

Вулкан Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма затих, постійні поштовхи на острові припинилися ввечері в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Науковці заявили, що 36-годинна незначна активність вулкана може означати початок кінця виверження.

Вони не виключають відновлення вулканічної активності, яка раніше вщухала, щоб повернутися з новою силою, але кажуть, що це малоймовірно.

"Ми не можемо бути впевнені на 100%, оскільки вулкан останніми тижнями робив кілька трюків", – сказав Валентин Тролл, експерт з геології з Уппсальського університету Швеції та співавтор геологічного дослідження Канарських островів.

"Але зараз багато параметрів зменшилися, і я думаю, що вулкан справді затих", – сказав він.

Уряд Канарських островів заявив, що "вулканічна активність майже зійшла нанівець".

Виверження, яке почалося 19 вересня, є найдовшим за всю історію на Ла-Пальмі і стало важливою подією для жителів острова, багато з яких живуть за рахунок сільського господарства та туризму. Вулканічні Канарські острови є популярним місцем відпочинку в Європі завдяки м’якому клімату.

Лава з вулкана сформувала в океані новий півострівплоща якого вже становить понад 40 гектарів.

Варто зазначити, що 13 грудня близько 33 тисяч жителів острова Ла-Пальма отримали вказівку залишатися вдома і зачинити вікна у зв’язку з високою концентрацією токсичних газів від виверження вулкана Кумбре-В’єха.

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