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Вулкан на Канарах "молчит" уже 36 часов: ученые предполагают конец извержения

Среда, 15 декабря 2021, 13:18

Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма затих, постоянные толчки на острове прекратились в понедельник вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ученые заявили, что 36-часовая незначительная активность вулкана может означать начало конца извержения.

Они не исключают возобновления вулканической активности, которая раньше утихала, чтобы вернуться с новой силой, но говорят, что это маловероятно.

"Мы не можем быть уверены на 100%, поскольку вулкан в последние недели делал несколько трюков", - сказал Валентин Тролл, эксперт по геологии из Уппсальского университета Швеции и соавтор геологического исследования Канарских островов.

"Но сейчас многие параметры снизились, и я думаю, что вулкан действительно затих", – сказал он.

Правительство Канарских островов заявило, что "вулканическая активность почти сошла на нет".

Начавшееся 19 сентября извержение оказалось самым продолжительным за всю историю на Ла-Пальме и стало важным событием для жителей острова, многие из которых живут за счет сельского хозяйства и туризма. Вулканические Канарские острова – популярное место отдыха в Европе благодаря мягкому климату.

Лава из вулкана сформировала в океане новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

Стоит отметить, что 13 декабря около 33 тысяч человек на острове Ла-Пальма получили указание оставаться дома и закрыть окна в связи с высокой концентрацией токсичных газов от извержения вулкана.

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