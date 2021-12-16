Британія зафіксувала рекордні 88 тисяч добових випадків коронавірусу

В Британії у четвер 16 грудня повідомили про понад 88 тисяч заражень коронавірусом за добу, що є найвищим показником за увесь час епідемії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Sky news.

У четвер у Великій Британії було зареєстровано ще 88 376 нових випадків коронавірусу, що на 10 тисяч більше, ніж попередньої доби.

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Із них підтверджено 1691 випадок захворювання на варіант "Омікрон", що довело загальну кількість випадків нового штаму до 11 708.

Крім того, було підтверджено 146 випадків смерті. Варто зазначити, що смертність серед хворих на коронавірус зараз в рази нижча, ніж взимку 2020-2021 року, коли кампанія щеплень тільки починалася.Тоді у січні за добу фіксували 1820 смертей.

За останні сім днів зафіксовано близько 805 смертей від коронавірусу, що на 5% менше, ніж за попередні сім днів.

У середу 15 грудня Британія повідомила про майже 80 тисяч заражень коронавірусом за добу, що було попереднім найвищим показником за увесь час епідемії.

У неділю прем’єр Борис Джонсон попередив громадян, що країні загрожує масштабна хвиля епідемії через штам "Омікрон", і закликав негайно щепитися підсилюючими дозами вакцини всіх, у кого з часу останньої дози минуло понад три місяці.

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