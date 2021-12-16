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Єлизавета ІІ скасувала передріздвяний обід через сплеск випадків COVID

Четвер, 16 грудня 2021, 17:53

Королева Єлизавета ІІ скасувала традиційний передріздвяний обід зі своєю родиною як запобіжний захід на тлі зростання кількості випадків COVID-19 у Британії. 

Про це повідомило джерело в Букінгемському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Хоча шкода, що його скасували, є переконання, що це правильно для всіх", - заявило джерело.

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Британія у середу 15 грудня повідомила про майже 80 тисяч заражень коронавірусом за добу, що є найвищим показником за увесь час епідемії.

Головний лікар Англії Кріс Вітті зазначив, що ситуація ймовірно і далі погіршуватиметься через сукупність факторів - стрімке поширення штаму "Омікрон", триваючу циркуляцію штаму "Дельта" та наближення святкового періоду.

Він закликав людей бути обережними на свята і обмежувати контакти.

У неділю прем’єр Борис Джонсон попередив громадян, що країні загрожує масштабна хвиля епідемії через штам "Омікрон", і закликав негайно щепитися підсилюючими дозами вакцини всіх, у кого з часу останньої дози минуло понад три місяці.

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Варто зазначити, що смертність серед хворих на коронавірус зараз в рази нижча, ніж взимку 2020-2021 року, коли кампанія щеплень тільки починалася. Для прикладу, за минулу добу в Британії померли 165 пацієнтів, тоді як зі схожою кількістю заражень у січні одного дня зареєстрували 1820 смертей.

95-річна британська королева провела більшу частину пандемії у Віндзорському замку на захід від Лондона. Її чоловік принц Філіп помер у квітні цього року після більш ніж семи десятиліть шлюбу.

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