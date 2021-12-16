Британия зафиксировала рекордные 88 тысяч суточных случаев коронавируса

В Британии в четверг 16 декабря сообщили о более чем 88 тысячах заражений коронавирусом в сутки, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Sky news.

В четверг в Великобритании было зарегистрировано еще 88 376 новых случаев коронавируса, что на 10 тысяч больше, чем в предыдущие сутки.

Из них подтвержден 1691 случай заболевания вариантом "Омикрон", что довело общее количество случаев нового штамма до 11 708.

Кроме того, было подтверждено 146 случаев смерти. Стоит отметить, что смертность среди больных коронавирусом сейчас в разы ниже, чем зимой 2020-2021 года, когда кампания прививок только начиналась. Тогда в январе за сутки фиксировали 1820 смертей.

За последние семь дней зафиксировано около 805 смертей от коронавируса, что на 5% меньше, чем в предыдущие семь дней.

В среду 15 декабря Британия сообщила о почти 80 тысячах заражений коронавирусом в сутки, что было предыдущим самым высоким показателем за все время эпидемии.

В воскресенье премьер Борис Джонсон предупредил граждан, что стране грозит масштабная волна эпидемии из-за штамма "Омикрон", и призвал немедленно прививаться усиливающими дозами вакцины всех, у кого со времени последней дозы прошло более трех месяцев.

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