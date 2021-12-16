Ірану висунули ультиматум у зв’язку з компенсаціями за збиття літака МАУ

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого літака МАУ під Тегераном вимагає, щоб іранська сторона до 5 січня 2022 року підтвердила свою готовність брати участь у переговорах щодо відшкодувань за збиття рейсу.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на сайті МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що 16 грудня міжнародна група, до якої входять представники Канади, Швеції, Британії та України, провели віртуальну зустріч.

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Вони обговорили відповідь Ірану на свою пропозицію щодо обговорення відшкодування за збиття рейсу МАУ та надіслали ще один запит, яким запросили Іран обговорити питання стосовно претензій та вимог групи в контексті відшкодування збитків протягом тижня з 17 січня 2022 року.

Група відзначила, що Іран виявляє "очевидне небажання" конструктивно та вчасно вирішувати це питання.

Тому у зверненні до Ірану зазначається, що іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою.

У іншому разі група дійде до висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні.

"Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується", - сказано у заяві.

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У січні 2020 року, після трьох днів заперечень перед значним числом доказів, Іран нарешті визнав, що його воєнізована Революційна гвардія помилково збила український літак МАУ двома ракетами класу "земля-повітря".

У цій справі Іран пред'явив звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.

Влітку на переговорах у Києві іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

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