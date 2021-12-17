Лідери ЄС домовились уникати невиправданих ковід-обмежень на поїздки, в тому числі з-за меж блоку

Лідери Євросоюзу під час обговорення подальшого реагування на пандемію коронавірусу домовилися уникати надмірних і невиправданих обмежень на поїздки, у тому числі з-за меж ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсумком саміту Європейської ради.

Лідери обговорили триваюче погіршення ситуації та фактор штаму "Омікрон", який вже поширюється у Європі.

Вони зазначають, що ключовим елементом протидії пандемії залишається вакцинація і якнайшвидше щеплення підсилювальними дозами, та наголосили на важливості долати сумніви тих, хто боїться вакцинуватися.

"Лідери ЄС наголосили на необхідності скоординованих зусиль для реагування на зміну ситуації, що ґрунтуються на максимальних наукових доказах. Вони повторили, що будь-які обмеження повинні ґрунтуватися на об’єктивних критеріях і не підривати функціонування єдиного ринку, чи непропорційно перешкоджати вільному пересуванню між країнами ЄС чи мандрівок до Євросоюзу", - зазначають у комюніке.

У зв’язку з цим Єврорада закликала без зволікань прийняти переглянуті рекомендації Ради ЄС щодо поїздок та щодо так званих несуттєвих поїздок до Євросоюзу.

Єврорада також наголосила на важливості скоординованого підходу до визнання чинними європейських цифрових COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників. Зовсім унеможливили туристичні поїздки лише Італія та Австрія, на час локдауну.

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