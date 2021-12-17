G7 назвали штамм "Омикрон" самой большой глобальной угрозой для общественного здоровья

Министры здравоохранения стран Группы семи 16 декабря заявили, что распространение штамма коронавируса "Омикрон" сейчас является самой большой угрозой для общественного здоровья во всем мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Министры США, Канады, Британии, Франции, Германии, Италии и Японии подчеркнули, что сотрудничество и обмен информацией являются ключевыми для реагирования на этот вызов.

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Они отметили также важность равного доступа к инструментам диагностики, секвенирования генома вируса, вакцин и лекарств.

Напомним, Британия накануне сообщила о рекордных 88 тысячах новых заражений коронавирусом в сутки. Стремительный рост числа больных связывают с распространением штамма "Омикрон".

На европейском континенте больше всего случаев заражения, по крайней мере из обнаружившихся, зарегистрировали Норвегия и Дания. Всего на 16 декабря в странах ЕС и Европейской экономической зоне было известно о 3158 случаях, в Британии – более 11 тысяч.

В Еврокомиссии ранее заявили, что штамм может стать доминирующим в Европе к середине января.

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