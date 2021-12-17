У Німеччині попередили про небачену раніше масштабну п’яту хвилю коронавірусу

Німецький міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах очікує жорстокої п'ятої хвилі коронавірусу у зв’язку з новим варіантом "Омікрон".

Про це він сказав у Ганновері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Stuttgarter Nachrichten.

"Я припускаю велику п’яту хвилю. Ми повинні розуміти, що хвиля "Омікрону", яка насувається, і якій, на мою думку, ми не можемо запобігти, буде серйозним викликом для наших лікарень, для наших відділень інтенсивної терапії, а також для суспільства в цілому", - сказав Лаутербах.

"Ми повинні підготуватися до виклику, якого у нас ще не було в такій формі", - наголосив він.

За його словами, те, що зараз спостерігається у Великій Британії, перевищує все, що спостерігалося під час попередніх хвиль пандемії.

На думку міністра, зараз країна перебуває в ключовій точці пандемії, і всі зусилля слід спрямувати на бустерні щеплення від коронавірусу.

З нагоди Різдва Лаутербах закликав усіх громадян, які подорожують до рідних, дотримуватися принципу: "Ми захищаємо один одного". Міністр дав зрозуміти, що потрібна особлива обережність, особливо людям без підсилювальної дози.

Як повідомлялося, міністри охорони здоров’я країн Групи семи 16 грудня заявили, що поширення штаму коронавірусу "Омікрон" зараз є найбільшою загрозою для громадського здоров’я у всьому світі.

У Єврокомісії раніше заявили, що штам може стати домінуючим у Європі до середини січня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди