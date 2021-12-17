В Германии предупредили о невиданной ранее масштабной пятой волне коронавируса

Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах ожидает суровой пятой волны коронавируса в связи с новым вариантом "Омикрон".

Об этом он сказал в Ганновере, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Stuttgarter Nachrichten.

"Я предполагаю большую пятую волну. Мы должны понимать, что надвигающаяся волна "Омикрона", которую, по моему мнению, мы не можем предотвратить, будет серьезным вызовом для наших больниц, для наших отделений интенсивной терапии, а также для общества в целом", – сказал Лаутербах.

"Мы должны подготовиться к вызову, которого у нас еще не было в такой форме", - подчеркнул он.

По его словам, то, что сейчас наблюдается в Великобритании, превышает все, что наблюдалось в предыдущие волны пандемии.

По мнению министра, сейчас страна находится в ключевой точке пандемии, и все усилия следует направить на бустерную прививку от коронавируса.

По случаю Рождества Лаутербах призвал всех граждан, которые поедут к родным, придерживаться принципа: "Мы защищаем друг друга". Министр дал понять, что необходима особая осторожность, особенно людям без усиливающей дозы.

Как сообщалось, министры здравоохранения стран Группы семи 16 декабря заявили, что распространение штамма коронавируса "Омикрон" сейчас является самой большой угрозой для общественного здоровья во всем мире.

В Еврокомиссии ранее заявили, что штамм может стать доминирующим в Европе до середины января.

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