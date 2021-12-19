В Германии третьи выходные протестовали против COVID-политики правительства

В субботу 18 декабря в ряде городов Германии прошли акции протеста против политики правительства по борьбе с эпидемией коронавируса, в них приняли участие тысячи человек. В нескольких местах вышли и контрдемонстрации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

На демонстрациях доминировали лозунги против обязательной вакцинации от коронавируса, по поводу чего в Германии продолжается активная дискуссия.

В Гамбурге участие в протесте приняли несколько тысяч человек. Организаторы призвали участников вести себя мирно и одевать маски, как сейчас требуют эпидемические правила. В предыдущие выходные в городе тоже выходили по несколько тысяч человек.

Es sind einige tausende Menschen, die in #Hamburg auf die Straße gegangen sind. Das Ende und die Spitze haben sich jetzt begegnet. pic.twitter.com/sPVcxoilfO — Sebastian Peters (@PressePeters) December 18, 2021

В Берлине тоже собралась акция у Брандебургских ворот, хотя её официально запретили.

В восточногерманском Котбусе несколькотысячный протест под вечер разогнали, объяснив это тем, что людей было слишком много, маски преимущественно игнорировали, а также общая атмосфера стала очень напряженной и отдельные люди вели себя агрессивно. Кто-то начал бросаться фейерверками. Задержали всего 15 человек, которых считают членами праворадикальных групп.

В северном городе Шверин вышли около 2000 человек с лозунгами "Остановите вакцинационное безумие" и "Мы являемся красными линиями" - в ответ на слова канцлера Олафа Шольца, что в борьбы с пандемией нет красных линий. Парламент земли в пятницу издал специальную резолюцию, призвав протестующих вести себя мирно.

Во Фрейбурге на юго-западе страны вышли около 2900 человек, и несколько сотен человек собрались на контрдемонстрацию.

Акции прошли также в Дюссельдорфе, Франкфурте и Трире, в каждом собралось около тысячи человек; несколько сотен вышли в Дрездене.

В полиции отметили, что, несмотря на отдельные инциденты, меры в целом прошли мирно и с соблюдением правил.

Напомним, в пятницу новый министр здравоохранения Карл Лаутербах сказал, что ожидает большую пятую волну эпидемии в связи с распространением варианта "Омикрон".

В начале декабря, на фоне рекордов заражений коронавирусом, в Германии запретили непривитым доступ ко всем услугам, кроме жизненно необходимых, как продуктовые магазины и аптеки.

Новое правительство Германии намерено ввести обязательную вакцинацию медицинских и социальных работников, осуществляющих уход, до середины марта следующего года.

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