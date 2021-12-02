Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Пентагону, говорячи про РФ, пообіцяв не допустити "вторгнення СРСР в Україну"

Четвер, 2 грудня 2021, 12:29

Міністр оборони США Ллойд Остін у четвер заявив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою, яка не допустить вторгнення РФ.

Про це він сказав під час візиту до Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Він висловив сподівання, що Сполучені Штати та Росія зможуть працювати над "вирішенням питань та проблем і зниженням температури в регіоні".

На питання, чи будуть наслідки для Росії суто економічними, Остін відмовився відповідати безпосередньо, сказавши, що буде використано "найкращі методи".

"Все, що ми зробимо, буде зроблено як частиною міжнародної спільноти. У найкращому разі - ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну", - сказав Остін, маючи на увазі під колишнім Радянським Союзом Росію.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Донбас та ОРДЛО Росія
powered by lun.ua

Статті

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора

Лукашенко знає: зраджувати його особисто у разі, якщо він виконає не все обіцяне, Путін не буде. Зрештою, місця в Росії багато, і не лише в Ростові.
2 грудня 2021 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"