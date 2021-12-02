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Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Пентагона, говоря о РФ, пообещал не допустить "вторжения СССР в Украину"

Четверг, 2 декабря 2021, 12:29

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг заявил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом, которое не допустит вторжения РФ.

Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем и понижением температуры в регионе".

На вопрос, будут ли последствия для России сугубо экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав, что будут использованы "наилучшие методы".

"Все, что мы сделаем, будет сделано как частью международного сообщества. В лучшем случае – мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", – сказал Остин, имея в виду под бывшим Советским Союзом Россию.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 декабря заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, в случае новой агрессии против Украины.

Энтони Блинкен сказал, что США глубоко обеспокоены информацией о предполагаемых планах России, имеющейся в распоряжении союзников.

Тем временем Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии на двух направлениях.

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США Донбасс и ОРДЛО Россия
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