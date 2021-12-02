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Фінляндія зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом

Четвер, 2 грудня 2021, 13:02

У Фінляндії 2 грудня повідомили про понад 1600 нових заражень коронавірусом, що є для країни найбільшим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle, наводячи дані органів охорони здоров’я.

Хворобу підтвердили у 1622 людей, найбільше нових заражень - 557 - припадає на столичний регіон. Зазначимо, населення Фінляндії - близько 5,5 млн. 

Близько 30% випадків останнім часом фіксують серед дітей віком до 14 років. Головний лікар інституту громадського здоров’я Отто Хельве зазначив, що діти, як схоже, значно рідше передають інфекцію і частіше заражаються від дорослих, ніж заражають одне одного. 

Триваюча хвиля епідемії за масштабами вже суттєво перевищує всі попередні.

Також органи охорони здоров’я досліджують чотири підозри на штам "Омікрон". Перед цим одна підозра виявилась хибною. 

З початку епідемії в країні перехворіли близько 190 тисяч людей, померли - 1356. 

Вакциновані від коронавірусу понад 4,2 млн жителів Фінляндії. 

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Фінляндія Коронавірус
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