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Укр / Рус

Финляндия зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом

Четверг, 2 декабря 2021, 13:02

В Финляндии 2 декабря сообщили о более чем 1600 новых заражениях коронавирусом, что является для страны наибольшим показателем за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle, приводя данные органов здравоохранения.

Болезнь подтвердили у 1622 человек, больше новых заражений - 557 - приходится на столичный регион. Отметим, население Финляндии – около 5,5 млн.

Около 30% случаев в последнее время фиксируют среди детей в возрасте до 14 лет. Главный врач института общественного здоровья Отто Хельве отметил, что дети, похоже, значительно реже передают инфекцию и чаще заражаются от взрослых, чем заражают друг друга.

Продолжающаяся волна эпидемии по масштабам уже существенно превышает все предыдущие.

Также органы здравоохранения исследуют четыре подозрения на штамм "Омикрон". Перед этим одно подозрение оказалось ложным.

С начала эпидемии в стране переболели около 190 тысяч человек, умерли – 1356.

Вакцинировано от коронавируса более 4,2 млн жителей Финляндии.

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Финляндия Коронавирус
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