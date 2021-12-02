У Єврокомісії розповіли про потенційне застосування нових санкцій проти Росії 

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на наступному засіданні обговорять зміцнення стійкості України і потенційні шляхи відповіді блоку на можливе посилення агресії РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер розповів речник Європейської комісії Петер Стано.

"З весни ми працюємо над тим, як посилити і зміцнити стійкість України у багатьох сферах. Це питання буде обговорюватися на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Це відповідь на ваше питання про те, що ЄС збирається робити стосовно цього", - сказав він.

Стано нагадав, що ЄС регулярно переглядає санкції, які діють проти Росії, і допускає їхнє розширення у випадку зміни поведінки РФ.

"Ми ввели цілу низку санкцій, індивідуальних та секторальних, які постійно переглядаються та періодично продовжуються і оновлюються.

Тож ми вважаємо цей постійний перегляд завжди можливим, грунтуючись на розвитку подій на місці - йдеться як про посилення, так і про послаблення, у випадку, якщо поведінка змінюється", - додав Стано.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Глава МЗС Дмитро Кулеба на засіданні глав МЗС країн НАТО запропонував низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення оборонних спроможностей України.

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