Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Єврокомісії розповіли про потенційне застосування нових санкцій проти Росії 

Четвер, 2 грудня 2021, 13:41

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на наступному засіданні обговорять зміцнення стійкості України і потенційні шляхи відповіді блоку на можливе посилення агресії РФ проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер розповів речник Європейської комісії Петер Стано.

"З весни ми працюємо над тим, як посилити і зміцнити стійкість України у багатьох сферах. Це питання буде обговорюватися на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Це відповідь на ваше питання про те, що ЄС збирається робити стосовно цього", - сказав він.

Стано нагадав, що ЄС регулярно переглядає санкції, які діють проти Росії, і допускає їхнє розширення у випадку зміни поведінки РФ.

"Ми ввели цілу низку санкцій, індивідуальних та секторальних, які постійно переглядаються та періодично продовжуються і оновлюються. 

Тож ми вважаємо цей постійний перегляд завжди можливим, грунтуючись на розвитку подій на місці - йдеться як про посилення, так і про послаблення, у випадку, якщо поведінка змінюється", - додав Стано.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Глава МЗС Дмитро Кулеба на засіданні глав МЗС країн НАТО запропонував низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення оборонних спроможностей України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія санкції
powered by lun.ua

Статті

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора

Лукашенко знає: зраджувати його особисто у разі, якщо він виконає не все обіцяне, Путін не буде. Зрештою, місця в Росії багато, і не лише в Ростові.
2 грудня 2021 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"