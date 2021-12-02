В Еврокомиссии рассказали о потенциальном применении новых санкций против России

Министры иностранных дел Европейского Союза на следующем заседании обсудят укрепление устойчивости Украины и возможные пути ответа блока на потенциальное усиление агрессии РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг рассказал спикер Европейской комиссии Петер Стано.

"С весны мы работаем над тем, как усилить и укрепить устойчивость Украины во многих сферах. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел ЕС. Это ответ на ваш вопрос о том, что ЕС собирается делать по этому поводу", - сказал он.

Стано напомнил, что ЕС регулярно пересматривает действующие против России санкции и допускает их расширение в случае изменения поведения РФ.

"Мы ввели ряд санкций, индивидуальных и секторальных, которые постоянно пересматриваются и периодически продлеваются и обновляются.

Поэтому мы считаем этот постоянный пересмотр всегда возможным, основываясь на развитии событий на месте - речь идет как об усилении, так и об ослаблении, в случае если поведение меняется", - добавил Стано.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 декабря заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, за потенциальную новую агрессию против Украины.

Энтони Блинкен сказал, что США глубоко озабочены по поводу информации о предполагаемых планах России, имеющихся в распоряжении союзников.

Тем временем Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии на двух направлениях.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД стран НАТО предложил ряд конкретных шагов для усиления санкционного давления на Россию и укрепления оборонных возможностей Украины.

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