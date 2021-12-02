Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Боррель має намір відвідати Україну найближчим часом, зокрема Донбас - МЗС

Четвер, 2 грудня 2021, 14:20

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом, зокрема він планує відвідати Донбас.

Про це повідомила пресслужба МЗС за підсумками зустрічі Борреля з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, на зустріч 2 грудня Кулеба закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії. 

Зустріч відбулась на полях міністерського засідання ОБСЄ, де обговорюють нарощування сил Росії біля кордонів України.

Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас з главою Євроради, однак згодом стало відомо про скасування візиту верховного представника ЄС на Донбас.

Спочатку Боррель планував відвідати Донбас у березні 2020 року, але відклав поїздку через пандемію.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Донбас та ОРДЛО МЗС
powered by lun.ua

Статті

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора

Лукашенко знає: зраджувати його особисто у разі, якщо він виконає не все обіцяне, Путін не буде. Зрештою, місця в Росії багато, і не лише в Ростові.
2 грудня 2021 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Країна без олігархів: як Польщі вдалося уникнути союзу великого бізнесу та влади

Особливості польської приватизації не дозволили з'явитися потужним олігархам, як це було у сусідніх країнах. Як це вдалося і чи не має цей шлях своїх недоліків?
1 грудня 2021 — Стефан Сенковський, Мацей Балтовський, "Нова Польща"