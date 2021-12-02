Боррель має намір відвідати Україну найближчим часом, зокрема Донбас - МЗС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом, зокрема він планує відвідати Донбас.

Про це повідомила пресслужба МЗС за підсумками зустрічі Борреля з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, на зустріч 2 грудня Кулеба закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії.

Зустріч відбулась на полях міністерського засідання ОБСЄ, де обговорюють нарощування сил Росії біля кордонів України.

Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас з главою Євроради, однак згодом стало відомо про скасування візиту верховного представника ЄС на Донбас.

Спочатку Боррель планував відвідати Донбас у березні 2020 року, але відклав поїздку через пандемію.

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