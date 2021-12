Кулеба обговорив з главою дипломатії ЄС прискорення роботи над економічними санкціями проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили необхідність прискорення роботи над конкретними економічними обмеженнями проти Росії.

Про це Кулеба повідомив у Twitter в четвер, пише "Європейська правда".

"Радий зустрічі з Жозепом Боррелем у Стокгольмі. Ми обговорили необхідність стримування Росії та прискорення роботи над конкретними економічними обмеженнями, які зможуть вдарити по російській економіці, якщо Москва вирішить розпочати новий етап агресії проти України", - написав Кулеба.

Pleased to meet with @JosepBorrellF in Stockholm. We discussed the need to deter Russia and speed up work on specific economic restrictions which will be able to hit the Russian economy should Moscow decide to launch a new stage of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/WYVvOlCtbB