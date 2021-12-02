Кулеба обговорив з главою дипломатії ЄС прискорення роботи над економічними санкціями проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили необхідність прискорення роботи над конкретними економічними обмеженнями проти Росії.

Про це Кулеба повідомив у Twitter в четвер, пише "Європейська правда".

"Радий зустрічі з Жозепом Боррелем у Стокгольмі. Ми обговорили необхідність стримування Росії та прискорення роботи над конкретними економічними обмеженнями, які зможуть вдарити по російській економіці, якщо Москва вирішить розпочати новий етап агресії проти України", - написав Кулеба.

Pleased to meet with @JosepBorrellF in Stockholm. We discussed the need to deter Russia and speed up work on specific economic restrictions which will be able to hit the Russian economy should Moscow decide to launch a new stage of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/WYVvOlCtbB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Дипломати зустрілися на полях міністерської зустрічі в ОБСЄ. Під час свого виступу на сесії Боррель окремо висловив підтримку Україні.

"Ми занепокоєні російським нарощуванням біля кордону з Україною. ЄС непохитний у підтримці незалежності, єдності, суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - сказав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

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