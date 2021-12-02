Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба обговорив з главою дипломатії ЄС прискорення роботи над економічними санкціями проти РФ

Четвер, 2 грудня 2021, 12:52

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили необхідність прискорення роботи над конкретними економічними обмеженнями проти Росії.

Про це Кулеба повідомив у Twitter в четвер, пише "Європейська правда".

"Радий зустрічі з Жозепом Боррелем у Стокгольмі. Ми обговорили необхідність стримування Росії та прискорення роботи над конкретними економічними обмеженнями, які зможуть вдарити по російській економіці, якщо Москва вирішить розпочати новий етап агресії проти України", - написав Кулеба.

Дипломати зустрілися на полях міністерської зустрічі в ОБСЄ. Під час свого виступу на сесії Боррель окремо висловив підтримку Україні.

"Ми занепокоєні російським нарощуванням біля кордону з Україною. ЄС непохитний у підтримці незалежності, єдності, суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - сказав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО Росія Боррель Кулеба
powered by lun.ua

Статті

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора

Лукашенко знає: зраджувати його особисто у разі, якщо він виконає не все обіцяне, Путін не буде. Зрештою, місця в Росії багато, і не лише в Ростові.
2 грудня 2021 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"